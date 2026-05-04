Vaše malo nekome znači sve! Spasite danas nekome život i pokažite humanost na delu - evo i gde

Danas možete dobrovoljno dati krv u Valjevu i Novom Pazaru. Pridružite se akciji i pomozite onima kojima je pomoć potrebna.

Građani koji žele nekome da pomognu i danas mogu dobrovoljno da daju krv - to mogu da urade ovde:

Valjevo, Crveni krst 9-15 časova

Novi Pazar, Dom omladine 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

