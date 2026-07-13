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Neverovatan fenomen u Kini: Voda 'potekla ka nebu', formirao se OBRNUTI VODOPAD (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Unsplash.com ||

Nestvarne scene zabeležene su proteklih dana na jednom od najpoznatijih vodopada u Kini.

Umesto da se voda obrušava niz liticu, delovalo je kao da se vraća nazad i “uzdiže ka nebu”, stvarajući prizor koji se popularno naziva “obrnuti vodopad”.

Neobičan događaj zabeležen je u subotu, u gradu Vendžou, u istočnoj provinciji Džeđang, gde su izuzetno jaki udari vetra - izazvani prolaskom tajfuna Bavi - stvorili ovaj nesvakidašnji efekat.

Na trenutke, čuveni vodopad Dalongću, visine 197 metara, izgledao je kao da teče u “suprotnom smeru” - ka vrhu litice i nebu.

Kao što smo pomenuli, uzrok fenomena bio je tajfun Bavi, deveti po redu u Kini od početka godine.

Olujni sistem je u subotu kasno uveče dva puta pogodio obalu provincije Džeđang, kada je brzina vetra u centru tajfuna dostizala 144 km/h.

Snimci “obrnutog vodopada“ brzo su osvanuli na mrežama, a mnogi gledaoci su opisali prizor kao jedan od “najneobičnijih prirodnih fenomena”.

Autor: Marija Radić

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