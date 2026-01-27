Potop na renoviranom stadionu u Barseloni! Zamislite da se ovo desilo u Srbiji... (VIDEO)

U Barseloni je tokom utakmice pala kiša, a nestvarne scene na nedavno renoviranom "Kamp Nou stadionu" su se proširile mrežama.

Tekle su reke, što je mnoge ostavilo u čudu - ali i nateralo na pitanje "Šta bi bilo da se to desilo u Srbiji".

Kiša koja je padala u Barseloni potpuno je potopila delove stadiona, a snimci koji se šire mrežama prikazuju slapove vode koji se slivaju niz stepenice i ljude koji u pozadini beže.

Neki su napravili paralelu, dodajući da se ovakve stvari dešavaju, ali da bi blokaderi u Srbiji iskoristili prokišnjavanje kako bi udarili na vlast - jer im ništa ne valja i u svemu vide povod za smaknuće aktuelne vlasti.

"Zamislite da se ovako nešto desilo u Srbiji!", glasi jedan komentar.

Autor: Pink.rs