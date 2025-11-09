AKTUELNO

TRAMPA OPTUŽILI DA UMALO NIJE ZASPAO U OVALNOM KABINETU! Stigao oštar odgovor iz Bele kuće! (VIDEO)

Slike predsednika SAD Donalda Trampa na kojima izgleda se bori da ostane budan, tokom saopštenja u Ovalnoj kancelariji ove nedelje, munjevito su se proširile društvenim mrežama tokom vikenda, a njegovi politički protivnici iskoristili su brže-bolje snimke da postave pitanja o Trampovom učinku na poslu.

Tramp je učestvovao na događaju na kojem se govorilo o snižavanju cena popularnih lekova za mršavljenje, govoreći iza Rezolutnog stola zajedno sa drugim zvaničnicima.

U pojedinim trenucima izgledalo je kao da su mu oči zatvorene, dok je u drugim izgledao kao da se muči da ih drži otvorene, preneo je CNN.

U nekoliko navrata trljao je oči, dodaje se.

Pres-služba guvernera Kalifornije, Gavina Njusoma, jednog od predsednikovih glavnih protivnika, objavila je slike sa događaja i napisala: "Pospani don se vratio".

Portparolka Bele kuće, Tejlor Rodžers, izjavila je za CNN da "predsednik nije spavao; zapravo, govorio je sve vreme i odgovorio na brojna pitanja novinara tokom ovog saopštenja, koje predstavlja istorijsko sniženje cena za Amerikance na dva leka koja pomažu onima koji se bore sa dijabetesom, srčanim oboljenjima, gojaznošću i drugim stanjima."

"Ova najava predsednika Trampa uštedeće značajnu sumu novca i bezbroj američkih života, a ipak, neuspešni liberalni mediji žele da guraju besmislenu priču umesto da o tome izveštavaju", poručila je Rodžers.

