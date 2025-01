TRAMP SE SASTAO SA GRENELOM: Budući izaslanik šefa Bele kuće za specijalne misije objavio fotografiju iz Ovalne sobe

Ričard Grenel, koji će tokom drugog mandata američkog predsednika Donalda Trampa biti njegov izaslanik za specijalne misije, objavio je fotografiju sa sastanka sa šefom Bele kuće u Ovalnoj sobi.

- Upravo sam izašao sa sastanka u Ovalnoj sobi sa Donaldom Trampom. On je usredsređen na ono što je najbolje za Ameriku i američki narod - napisao je Grenel u postu na X fotografije sa Trampom koji sedi za stolom.

Just left an Oval meeting with @realDonaldTrump.



He’s focused on what’s best for America and the American people. pic.twitter.com/LAdKG69L6G