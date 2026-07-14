'SLOŽILI SE OKO TRI GLAVNE STVARI' Roskosmos i NASA dogovorili produženje rada Međunarodne svemirske stanice

Roskosmos i NASA dogovorili su produženje rada Međunarodne svemirske stanice, izjavio je danas generalni direktor Roskosmosa Dmitrij Bakanov.

"Složili smo se oko tri glavne stvari. Prva je produženje našeg zajedničkog rada MSS do 2030. godine", rekao je nakon što se letelica sa ljudskom posadom Sojuz MS-29 spojila sa stanicom.

On je dodao da će se nastaviti integrisani letovi posada na stanicama i Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i da će se nastaviti koordinacija i deljenje tehničkih aspekata, prenosi agencija RIA novosti.

Roskosmos i NASA su 2022. godine potpisali sporazum o unakrsnim letovima, koji je od tada tri puta produžen.

Sporazumi su neophodni kako bi se osiguralo da barem jedan član posade iz svake zemlje može da podrži rad svog segmenta stanice u slučaju vanrednih situacija ili promena rasporeda.

Ranije danas, Sojuz MS-29 je na MSS isporučila posadu koju čine Rusi Pjotr Dubrov i Ana Kikina, i Amerikanac Anil Menon.

Misija ove posade trajaće 261 dan.

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Autor: Marija Radić