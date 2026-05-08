TESTOVI USPEŠNO ZAVRŠENI: Prva ruska svemirska šetnja u 2026. godini sa MKS zakazana za 27. maj

Prva svemirska šetnja ove godine u okviru ruskog programa Međunarodne svemirske stanice (MKS) održaće se 27. maja, saopštio je danas Roskosmos.

"Ruski naučni uređaj Solnce-Teragerc sa Instituta Lebedev Ruske akademije nauka uspešno je završio sve testove na Međunarodnoj svemirskoj stanici i priprema se za instalaciju na spoljnu površinu modula Zvezda tokom svemirske šetnje 27. maja", saopštio je Roskosmos, prenosi Interfaks.

Prethodna svemirska šetnja u okviru ruskog programa održana je 28. oktobra 2025. godine kada su kosmonauti Roskosmosa Sergej Rižikov i Aleksej Zubricki instalirali opremu na spoljnu površinu modula.

Posadu od sedam članova koji trenutno radi na Međunarodnoj svemirskoj stanici su kosmonauti Roskosmosa Sergej Kud-Sverčkov, Sergej Mikajev i Andrej Feđajev, astronauti NASA-e Kristofer Vilijams, Džesika Meir i Džek Hatavej, kao i astronautkinja Evropske svemirske agencije (ESA) Sofi Adenot.

Autor: Marija Radić