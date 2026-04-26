STAROSLOVENSKI HOROSKOP ZA MAJ 2026: Plavi Mesec donosi bogatstvo – ova tri znaka će 'plivati' u novcu!

Maj 2026. godine biće mesec velikih transformacija i jasnih astroloških faza. Prema staroslovenskom horoskopu, prva polovina meseca rezervisana je za čišćenje prošlosti i rešavanje starih dugova, dok period nakon 16. maja donosi pravi procvat talenata i nove početke. Kruna meseca je Plavi Mesec (31. maja), koji će učvrstiti sve postignute uspehe.

Ključni periodi i energetski preokreti

Maj se deli na dve faze: do 16. maja Mesec je u opadanju, što je idealno za rad na sebi i "korenima". Nakon toga, rastući Mesec otvara vrata za napredak. Posebno obratite pažnju na 17, 21, 24. i 27. maj, koji su najbolji dani za rast. S druge strane, 12. maj se izdvaja kao dan iluzija, kada nikako ne treba donositi nagle finansijske odluke.

Detaljna prognoza za sve znakove

Devica (20.3 – 31.3)

Pod pokroviteljstvom Divije, maj vam donosi fokus na porodičnu harmoniju. Umesto javnih priznanja, uživaćete u tihoj radosti unutar doma. Druga polovina meseca može doneti lepe vesti o prinovi ili neočekivanu pomoć od rođaka.

Vepar (1.4 – 22.4)

Pod zaštitom Ramhata, vaša upornost i snaga konačno dolaze na naplatu. Prvi deo meseca biće stabilan, ali prava ekspanzija u karijeri i uzlazna putanja očekuju vas nakon 16. maja.

Štuka (23.4 – 4.5)

Vi ste jedan od miljenika sreće ovog meseca. Zahvaljujući boginji Rožani, vaša intuicija će biti nepogrešiva. To će vas direktno odvesti do izvora ozbiljne zarade. Slušajte svoj unutrašnji glas pri svakom poslovnom dogovoru.

Labud (5.5 – 25.5)

Pod zaštitom boginje Makoši, očekuje vas period u kojem će se ljubav i biznis savršeno preklopiti. Bukvalno ćete sijati, a vaš uspeh će biti javan i veoma zapažen u društvu.

Tur (26.5 – 16.6)

Pod okriljem Lade, Tur doživljava pravi finansijski preporod. Vaša stabilnost donosi rezultate o kojima ste sanjali, a prihodi bi mogli porasti i do dva puta. Idealno je vreme za investiranje u nekretnine ili zlato.

Los (17.6 – 30.6)

Druga polovina maja je za vas ključna. Očekuju vas velike i važne odluke koje se tiču investicija, ali i kupovine automobila ili drugih prevoznih sredstava.

Rusalka (1.7 – 21.7)

Maj je vaš mesec za umetnost i blogove. Bićete izuzetno kreativni, a novčani prilivi će vam najčešće dolaziti kroz saradnju sa ženama ili ženskim okruženjem.

Gavran (22.7 – 3.8)

Strpljenje je vaša glavna lekcija. Iako početak meseca može doneti sitne gubitke, nemojte paničiti. Miran pristup i čekanje pravog trenutka doneće odlične rezultate na samom kraju maja.

Zmija (4.8 – 25.8)

Mudrom strategijom zatvorićete sva poglavlja iz prošlosti koja su vas kočila. Vaš fokus na cilj donosi značajne pobede na poslovnom planu i učvršćuje vašu poziciju.

Medved (26.8 – 16.9)

Za vas maj počinje izazovno. Savetuje se oprez i izbegavanje bilo kakvih avantura ili neproverenih poslova. Vaša snaga leži u fokusu na porodicu i upornom, stabilnom radu koji će dati plodove kasnije.

Orao (17.9 – 30.9)

Mesec visokog rizika i mogućih konflikata. Budite oprezni u komunikaciji. Hrabre i odlučne akcije ostavite isključivo za poslednju dekadu meseca, tačnije za period nakon 20. maja.

Vuk (1.10 – 21.10)

Maj će vas naučiti skrivenim taktikama. Možda se na početku nećete isticati, ali prava prilika za veliki proboj i uspeh dogodiće se nakon 17. maja.

Lisica (22.10 – 13.11)

Vi ste prava "kraljica maja". Kombinacija lukavstva i intuicije doneće vam velike ugovore i dogovore o kojima drugi samo sanjaju. Iskoristite svoju harizmu.

Mačka (14.11 – 4.12)

Uživajte u udobnosti kućnog poslovanja. Trgovina i prodaja vam idu od ruke, a stabilan rast zarade od 20 do 30 procenata pratiće vas kroz ceo mesec.

Veverica (5.12 – 26.12)

Nećete imati jedan veliki dobitak, ali će vas pratiti stalne, manje finansijske injekcije. Dodatni poslovi i frilens angažmani će vam značajno popuniti budžet.

Divlja svinja (27.12 – 18.1)

Čista upornost i snaga volje vode vas ka rastu u karijeri. Očekujte pregovore koji bi mogli rezultirati napretkom od čak 35 procenata do kraja maja.

Autor: D.S.