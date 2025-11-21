Mesec je u Strelcu: Ova 3 horoskopska znaka očekuju srećne vesti

Mesec u Strelcu predstavlja snažan talas optimizma, radoznalosti i potrebe za širenjem vidika. Ovakva pozicija Meseca donosi srećan period za Strelčeve, Ovnove i Lavove.

Emocije postaju vedrije, lakše i otvorenije, pa ljudi pod ovim uticajem žele da se pokrenu, istraže nešto novo ili bar izađu iz rutine.

Postoji veća potreba za slobodom, pa svako ograničenje može da deluje naporno ili stegnuto.

Putovanja i druženje

Ovo je trenutak kada problemi deluju manje strašno, a planovi ostvarivi. Energija Meseca u Strelcu podstiče spontana putovanja, druženja, učenje i duhovni rast. Ako ste bili opterećeni, sada dolazi period kada srce traži nešto što će vas inspirisati.

Ljudi su dobro raspoloženi, otvoreni za humor, filozofiju i avanturu.

Razgovori

Sa Mesecom u Strelcu emocije se ne drže u sebi jer se sve govori odmah i bez zadrške. Zbog toga može biti iskrenih razgovora, ali i ponekih preterivanja. Najbolje što možete da uradite pod ovim uticajem jeste da otvorite um i dozvolite sebi malo slobode, pokreta i radosti.

Mesec u Strelcu greje dušu i podseća da život ima smisla onda kada se ne plašimo da pogledamo dalje od svakodnevice.

Autor: Marija Radić