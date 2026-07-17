Krenula ka plažama?! Velika bela AJKULA se posle više meseci pojavila na OVOM mestu

Posle višemesečnog prekida u satelitskom praćenju, naučnici su ponovo registrovali signal velike bele ajkule, jednog od najvećih primeraka koji se trenutno prate u Atlantskom okeanu.

Naučnici veruju da bi ovaj morski predator sada mogao da bude na putu ka oblastima Kejp Koda i atlantske Kanade, koje su tokom leta među najposećenijim primorskim destinacijama.

Mužjak velike bele ajkule, dug 4,3 metra i težak oko 725 kilograma, poslednji put je precizno lociran 23. aprila kod Spoljnih obala Severne Karoline. Nakon toga, mesecima nije bilo pouzdanih podataka o njegovom kretanju.

Novi signal zabeležen je 7. jula, ali je reč o takozvanom "Z-pingu", slabom satelitskom signalu koji potvrđuje da je oznaka za praćenje nakratko izbila iznad površine mora, ali ne omogućava određivanje tačne lokacije.

Ajkulu je naučna organizacija OCEARCH označila u januaru 2025. godine, oko 72 kilometra od obale Džordžije i Floride. Od tada je prešla više od 11.000 kilometara duž istočne obale Severne Amerike.

Prema rečima stručnjaka iz OCEARCH-a, velike bele ajkule u zapadnom severnom Atlantiku tokom leta i rane jeseni tradicionalno migriraju ka severu, gde pronalaze hladnije vode i obilje plena, pre svega foka i velikih riba.

"Velike bele ajkule u ovo doba godine uglavnom odlaze ka Kejp Kodu ili atlantskoj Kanadi, gde provode letnje mesece hraneći se u vodama bogatim plenom", saopštili su naučnici.

Naučnici navode da je Contender od trenutka kada je označen prešao više od 7.000 milja (oko 11.000 kilometara), krećući se od voda kod Floride pa sve do Zaliva Svetog Lorensa u Kanadi.

Posebnu pažnju naučnika privuklo je njegovo kretanje početkom aprila, kada je iz Golfske struje naglo otplivao u dublje delove Atlantika. Prema rečima Džona Timinskog, višeg naučnika za obradu podataka u OCEARCH-u, takvo ponašanje moglo bi da bude povezano ili sa potragom za hranom ili sa sezonom razmnožavanja.

Naučnici ističu da praćenje Contendera ima veliki značaj za razumevanje migracija, ponašanja i potencijalnih područja razmnožavanja velikih belih ajkula, koje naseljavaju svetske okeane više od 400 miliona godina.

"Svaki novi signal doprinosi boljem razumevanju ovih vrhunskih predatora, njihovih migracija i životnog ciklusa, što je od ključnog značaja za njihovu zaštitu", poručili su naučnici iz OCEARCH-a.

Autor: Iva Besarabić