Važan običaj za sutrašnji praznik: Ovo ne treba izgovarati, a zaštitnici istine uputite molitvu

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra, 24. jula, obeležavaju praznik Svete velikomučenice Efimije, jedne od najpoštovanijih ranohrišćanskih svetiteljki, čije ime vekovima simbolizuje istrajnost, istinu i nepokolebljivu veru.

Iako se za ovaj praznik ne vezuje mnogo narodnih običaja kao za pojedine velike slave, u narodu se do danas sačuvalo verovanje da dan Svete Efimije treba provesti u miru, bez svađa, uvreda i teških reči, jer se smatra da se upravo tog dana posebno čuva sloga u porodici.

Mnogi vernici zato sutra odlaze u crkvu, pale sveće i upućuju molitve svetiteljki, verujući da ona pomaže svima koji se nalaze pred teškim odlukama, životnim iskušenjima ili traže snagu da istraju na putu istine.

Ko je bila Sveta velikomučenica Efimija?

Sveta Efimija živela je početkom četvrtog veka u Halkidonu, nedaleko od Carigrada, za vreme rimskog cara Dioklecijana, jednog od najvećih progonitelja hrišćana.

Poticala je iz ugledne hrišćanske porodice, ali nije želela da se odrekne svoje vere niti da prinese žrtvu rimskim bogovima. Zbog toga je uhapšena i izložena teškim mučenjima.

Crkveno predanje kaže da je ostala nepokolebljiva uprkos svim iskušenjima, zbog čega je postradala za Hrista i zauvek ostala upamćena kao jedna od velikomučenica koje su život položile za svoju veru.

Čudo koje je obeležilo istoriju hrišćanstva

Posebno mesto Sveta Efimija zauzima i zbog događaja sa Četvrtog vaseljenskog sabora održanog 451. godine u Halkidonu.

Prema predanju, u njen kovčeg položena su dva svitka - jedan sa pravoslavnim, a drugi sa monofizitskim učenjem. Kada je kovčeg otvoren, svitak sa pravoslavnim ispovedanjem vere nalazio se u rukama svetiteljke, dok je drugi bio bačen pred njene noge.

Pravoslavna crkva ovaj događaj smatra potvrdom ispravnog ispovedanja vere, zbog čega se Sveta Efimija vekovima poštuje kao zaštitnica istine.



Šta običaji savetuju da uradite sutra?

Narodna tradicija kaže da praznik Svete Efimije treba dočekati i provesti u miru.

Vernici sutra odlaze u crkvu, pale sveće za zdravlje svojih najbližih i mole se za mir u porodici, slogu među ukućanima i snagu da donesu ispravne životne odluke.

Posebno je rasprostranjeno verovanje da na ovaj praznik ne treba započinjati svađe, izgovarati teške reči niti gajiti ljutnju prema drugima, jer se veruje da će mir koji čovek sačuva toga dana pratiti njegov dom tokom cele godine.

U mnogim porodicama upravo se zato sutra okupljaju najbliži, razgovaraju u miru i nastoje da jedni drugima oproste stare nesuglasice.



Molitva Svetoj velikomučenici Efimiji

"O sveta velikomučenice Efimijo, ti koja si nepokolebljivo sačuvala veru Hristovu, izmoli od Gospoda mir našim srcima, zdravlje našim porodicama, snagu u iskušenjima i mudrost da uvek idemo putem istine. Učvrsti nas u veri, sačuvaj od svakoga zla i pomozi nam da život provedemo u ljubavi, slozi i dobroti. Amin."

Primer Svete Efimije i danas podseća vernike da najveća pobeda nije nad drugim ljudima, već nad sopstvenim strahovima, iskušenjima i nepravdom, a njena nepokolebljiva vera ostaje inspiracija svima koji tragaju za istinom i unutrašnjim mirom.

Autor: S.M.