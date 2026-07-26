Evo koja je razlika između letnjeg i zimskog Aranđelovdana: Sveštenik sve objasnio

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Sabor svetog arhangela Gavrila i ostalih nebeskih sila, u narodu poznat kao letnji Aranđelovdan.

Međutim, narod poznaje i poslavu zimskog Aranđelovdana, koji se obeležava 21. novembra i vreme je da se ukaže na bitne crkvene razlike ova dva praznika koji vezuje ime Aranđelovdan.

Postoje važne razlike između zimskog i letnjeg Aranđelovdana, kako po datumu, tako i po povodu i karakteru praznika. Zimski Aranđelovdan obeležava se 21. novembra, dok se letnji slavi 26. jula.

Zimski Aranđelovdan posvećen je Svetom arhangelu Mihailu, i mada mnogi za njegovo ime vezuju i letnji Aranđelovdan, treba naglasiti da je to sasvim pogrešno. SPC, naime, na dan letnjeg Aranđelovdana proslavlja Sabor svetog arhangela Gavrila, a taj dan se naziva i letnjim Aranđelovdanom jer mu je to ime narod tako nadenuo.

Na ovu bitnu razliku ukazao je sveštenik Ivan Cvetković za portal religija.republika.rs.

- I Sveti arhangel Mihailo i Sveti arhangel Gavrilo spadaju u vrhunske arhangele, kao bića najbliža Bogu i treba proslavljati i jednog i drugog. Gavrilo je prvi uz arhangela Mihaila koji je predvodnik anđela. Međutim, ne mogu se mešati ova dva praznika i zbog naziva koji im je narod dao, vezivati ga za ime samo jednog od njih. Sveti arhangel Gavrilo, koga obeležavamo 26. jula je blagovesnik koji je Bogorodici doneo vest o Hristovom rođenju, ali se više puta pominje kao i vesnik drugih dobrih vesti. Sveti arhangel Mihailo je prvi arhangel. Dakle, 26.jula i 21. novembra SPC proslavlja dva različita arhangela i ne treba ih mešati, ali oba treba slaviti - zaključuje otac Ivan.

Autor: Marija Radić