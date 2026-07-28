Napokon znamo odgovor zašto flamingosi stoje na jednoj nozi: Ne, ne odmaraju!

Odgovor je iznenađujuće jednostavan - flamingosi to rade kako bi sačuvali telesnu toplotu i sprečili smrzavanje.

Flamingosi već decenijama fasciniraju biologe i ljubitelje prirode svojim prepoznatljivim, gotovo elegantnim stavom na jednoj nozi. Dok su mnogi verovali da je reč o običnom odmoru ili održavanju ravnoteže, nova naučna istraživanja konačno su odgonetnula ovu prirodnu zagonetku.

Odgovor je iznenađujuće jednostavan - flamingosi to rade kako bi sačuvali telesnu toplotu i sprečili smrzavanje.

Istraživanja sprovedena na karipskim flamingosima otkrila su da je stajanje na jednoj nozi zapravo evolutivno usavršeni mehanizam preživljavanja. Budući da ove ptice provode sate u vodi, izloženost niskim temperaturama predstavlja stalnu pretnju po njihov organizam, jer voda odvodi toplotu znatno brže nego vazduh.

Mehanizam je krajnje efikasan: podizanjem jedne noge i njenim ušuškavanjem duboko u toplo perje, flamingos prepolovljava kontakt sa hladnom vodom. Na taj način drastično smanjuje gubitak energije i održava stabilnu telesnu temperaturu. Naučnici veruju da identičan trik koriste i mnoge druge vodene ptice, poput ptica močvarica.

Naučnici oborili stare teorije

Tokom višegodišnjih posmatranja, istraživači su testirali i niz drugih popularnih hipoteza. Proveravalo se da li im ovaj stav pomaže da smanje zamor u mišićima, da li im omogućava brže poletanje u slučaju opasnosti ili im jednostavno olakšava balansiranje na vetru.

Međutim, detaljno praćenje pojedinačno obeleženih jedinki oborilo je sve ove pretpostavke. Stajanje na jednoj nozi nije nikakav estetski kapric niti odmor za mišiće, već čista fizika i vrhunska lekcija iz preživljavanja u divljini.

Autor: A.A.