U isušenom koritu Dunava nađeni ostaci mamuta: Veliko otkriće u Bugarskoj

Ostaci drevnog mamuta otkriveni su u severnoj Bugarskoj, blizu sela Rjahovo, nakon što je nivo vode reke Dunav pao na rekordno nizak nivo, izjavio je danas direktor Regionalnog istorijskog muzeja u Ruseu Nikolaj Nenov.

Nenov je, za agenciju BTA, rekao da su ostatke mamuta prijavili meštani sela a da su stručnjaci iz Ekomuzeja u Ruseu, koji su poslati na lice mesta, prepoznali donju vilicu, dve kljove i verovatno mamutsko rebro.

"Sutra ćemo organizovati njihovo uklanjanje i prenos u muzej. Tada ćemo imati više informacija o vrsti mamuta i šta tačno predstavljaju otkriveni ostaci", kazao je Nenov.

Nenov je naveo da je preliminarna hipoteza da ostatke mamuta na to mesto nije donela reka.

Prema njegovim rečima, do sada je u tom području pronađeno mnogo sličnih nalaza, koji su izvučeni iz rečnih sedimenata, ali da se najnovije otkriće razlikuje, zato što su delovi mamuta pronađeni skoncentrisani na jednom mestu, što daje osnova za pretpostavku da je životinja tamo uginula.

Nakon što budu transportovani u muzej, ostaci mamuta će biti konzervirani i ispitani kako bi se utvrdilo kojoj vrsti mamuta pripadaju.

Za sada, stručnjaci smatraju da je verovatno reč o jednoj jedinki, ali će konačan zaključak biti donet nakon završetka ispitivanja.

"Ne bih to nazvao senzacijom, ali svako otkriće takvih drevnih ostataka je veoma važno za nauku", rekao je Nenov, koji je dodao da se dugo veruje da je lokacija na kojoj su kosti pronađene bila močvara, gde je životinja verovatno uginula pre hiljada godina.

Nivo Dunava je pao na rekordno niske nivoe poslednjih nedelja nakon dugotrajnih letnjih toplotnih talasa i suše koji su pogodili reke širom Evrope.

Autor: Marija Radić