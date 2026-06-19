Krkobabić za Pink: U sredu nisam video Parandilovića u skupštini, za ovakvo delo, moralni čin je OSTAVKA

Nizak je nivo političke kulture kod opozicije, rekao je potpredsednik PUPS-a, Stefan Krkobabić.

Šef odborničke grupe SNS Aleksandar Mirković je na sednici Narodne skupštine izneo tvrdnje da je opozicioni poslanik Miloš Parandilović zloupotrebio skupštinsku karticu kako bi ostvario putne troškove, istakavši da postoji sumnja da je kartica korišćena dok se on nalazio u Priboju.

Potpredsednik PUPS-a Stefan Krkobabić kaže da slučajnosti u ovom slučaju nema.

- Ovako nešto nije zabeleženo od čuvene afere "Bodrum". Tada je bio na moru, a sada je u Priboju. Katrica je bila ubačena minut i 21 sekundu. Na osnovu toga su dobijene finansijske prenadležnosti. Putni troškovi... - naveo je Krkobabić.

U sredu sam bio u skupštini, i nisam ga video, rekao je Krkobabić, pa se prisetio slične situacije:

- Imali smo sličnu situaciju, pre 2 godine, to je poslanička grupa koja nije više u parlamentu. Ti ljudi su odmah podeli ostavku. Mislim i da bi u ovom slučaju moralni čin bio da urade isto. To se ne radi... Ukoliko nema morlanog čina, ide se na odbor za administrativna pitanja... - navodi Krkobabić.

O tome mora da se priča i govori. Hajde da dođemo do morlanih pitanja, da neko kaže: "Evo ja sam to uradio...", kaže Krkobabić.

- Mi smo u sredu bili u situaciji da predsednik Vrhovnog suda polaže zakletvu, i od njih niko nije došao. To samo po sebi šalje dovoljnu sliku. Za te ljude je neko glasao, imaju obavezu. Građani očekuju da oni budu tu... Po poslovniku, radno vreme je od 10 do 18. Gde ste vi u tom trenutku? Kada imate polaganje zakletve, vas nema, 60 njih nije bilo tu. I onda dođemo do ovoga... - kaže Krkobabić.

Državna sekretarka Livija Pavićević ističe da možda imamo dva Parandilovića, jedan je odbornik, drugi psolanik. Njegove pobude su, kaže, lukrativnog karaktera.

Zloupotrebio je položaj, karticu. I to treba ispitati, navela je Pavićević.

- Ovo je samo jedan u nizu njihovih marifetluka. To je nosilac neke funkcije, i umesto da svojim primerom pokaže kako treba građanin da se ponaša, on se bavi zloupotrebom. On očekuje da neko drugi stavi karticu, i da on ode u Priboj - objasnila je Pavićević.

Autor: D.B.