Krkobabić: Srbi u Crnoj Gori su pokazali da je Milan Knežević njihov pravi predstavnik

Knežević je ostao sa Srbima do samog kraja, borio se za njih, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na Tv Pink, potpredsednik PUPS-a Stefan Krkobabić.
Kada je situacija u Crnoj Gori u pitanju, Krkobabić je rekao da njih stalno potresaju neke afere, ali i da su Srbi pokazali da je Milan Knežević njihov pravi predstavnik i da ono što obeća da se toga drži i da principi kod njega nemaju cenu.
- On je bio sa svojim sugrađanima i nije se dao pokolebati do samog kraja. Borio se do kraja - rekao je Krkobabić.
Komentarišući intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića na TikToku, Krkobabić je rekao da je bio odličan i da je jako bitno što nije bilo zabranjenih tema i dodaje da će verovatno sledećeg meseca biti i novo uključenje.
Komentarišući nastupajuće izbore, i to da neki žele nasiljem da ruše aktuelni režim, Krkobabić je rekao da kada stavimo na vagu, i Repubiku Srpsku, i Kosovo, i to kako niko nema plan, a na drugoj stani čujete šta će se sve raditi do 2035. godine, sve projekte i planove, kako ističe, sve vam je jasno.
- Srbija se razvija, sa jedne strane imamo program, a sa druge strane nemamo ništa - rekao je Krkobabić.
Autor: A.A.