Krkobabić za Pink o blokaderima: Sve je od početka bila politička kampanja (VIDEO)

Potpredsednik PUPS-a Stefan Krkobabić je govoreći o platformi "Ko si bre ti?" naveo da je već prijavljeno više od 1000 osoba.

- To je dobar znak, bitno je da je ovo počelo. Potreban je još jedan portal za funkcionere, to je moj predlog, da imamo "Ko šta radi" - rekao je Krkobabić za Pink.rs, pa se u nastavku osvrnuo na predizbornu kampanju:

Kampanja traje godinu i po dana, konačno smo shvatili da ovo nije bila nikakva borba za akademske slobode, da oni oslobode fakultete i ostalo, već je sve od početka bila politička kampanja. Za 35 godina višepartijskog sistema prvi put smo posle Slavije 23. maja imali situaciju da se jedan predizborni skup završi napadom na policiju. To se nije dešavalo.

- Potrebna je odgovornost, potrebno je da se izađe na izbore. Moraju da poslože 250 kandidata i da sa njima izađu pred građane. Oni sutra treba da izaberu neku vladu. 1, 6 miliona penzionera svakog meseca očekuje svoju penziju i zamislite da prepustite svoju sudbinu od koje živite nekom o kome ne znate ništa - istakao je Krkobabić.

Autor: S.M.