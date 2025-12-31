AKTUELNO

'SADA MOŽEMO DA BUDEMO SAMO JAČI' Krkobabić za Pink: 2026. godina će biti godina novih početaka

Izvor: Pink.rs

Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a Solidarnost i pravda i šef te poslaničke grupe, govoreći o predstojećoj godini kaže da će 2026. godina biti godina novih početaka.

Krkobabić je rekao da ćemo videti sada kako narednih devet godina izgleda.

- Bitno je da zatvorimo sad ovu 2025. godinu, pretekli smo, preživeli smo, sada možemo samo da budemo jači - naveo je Krkobabić u Novom jutru Jovane Jeremić na TV Pink.

Krkobabić je ocenio da je najteže u 2025. godini bilo 13. marta i 14.

- Ljudi se nisu javljali na telefone, mislili su da smo se vratili na fiksne... Niko se nikom nije javljao, toga je bilo, sve smo izgurali - kazao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Komentarišući neispričanu priču o porodici predsednika Srbije Aleksandra Vučića kaže da je ta priča Srpskog telegrafa jedna od najinteresantnijih.

- To treba da bude jedna prava porodična priča. To pokazuje zašto predsednik ima takvu snagu da opstane u svemu ovome. Kada imate tradiciju kakvu on ima, ne odustajete baš tako lako - naveo je Krkobabić.

Krkobabić je rekao da teška vremena stvaraju jake ljude i ocenio da je to normalno.

Podsetimo, Krkobabić je ranije, komentarišući napade od strane blokadera, istakao da će oni biti nastavljeni i u toku 2026. i to sve od predsednika Srbije, pa će se spuštati na celu Vladu i tu se, kaže, neće birati sredstva, od napada na porodice, targetiranja i zloupotrebe ličnih podataka, zapravo, kako kaže, od svega onoga što služi da unizi čoveka.

Autor: Pink.rs

