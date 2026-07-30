Da li danas sme da se uključi veš mašina?! Na Ognjenu Mariju vernike muči ova dilema, evo šta je istina

Pravoslavni vernici danas obeležavaju Ognjenu Mariju, jedan od najpoštovanijih praznika u srpskom narodu, a od ranog jutra na društvenim mrežama povela se polemika koja se iz godine u godinu ponavlja - da li je na ovaj dan greh uključiti veš mašinu, kuvati ručak ili obavljati druge kućne poslove? Dok se mnogi i dalje pridržavaju narodnih običaja da se na Ognjenu Mariju ništa ne radi, sveštenici poručuju da je suština praznika nešto sasvim drugo.

Iako Ognjena Marija nije u crkvenom kalendaru obeležena crvenim slovom, u narodu se smatra jednim od najpoštovanijih letnjih praznika. Posebno među ženama postoji običaj da se tog dana ne obavljaju kućni poslovi, niti radovi u polju, jer se veruje da tada, zbog velikih vrućina, "gore nebo i zemlja". I pored toga neki vernici se i danas pitaju da li na ovaj dan mogu uključiti bar veš mašinu upravo zbog toga što praznik nije obeležen crvenim slovom.

Međutim, prema učenju Srpske pravoslavne crkve, pitanje da li će neko uključiti veš mašinu nije ono što određuje da li poštuje praznik.

Đakon Veljko Stanojević ranije je objasnio da je mnogo važnije kako vernik provodi praznični dan nego da li će pritisnuti dugme na kućnom aparatu.

Drugim rečima, prema učenju Crkve, problem nije u pranju veša ili pripremi obroka, već u tome da li čovek praznik provodi u molitvi, odlasku na liturgiju i duhovnom sabiranju.

Sveštenici podsećaju da zanemarivanje vere i smisla praznika predstavlja mnogo veći problem od obavljanja osnovnih kućnih poslova. Zato se, ukoliko je praznik obeležen na dostojan način, poslovi poput kuvanja, čišćenja ili pranja veša ne smatraju grehom.

Zbog toga je odgovor na dilemu koja svake godine podeli vernike prilično jasan. Uključivanje veš mašine samo po sebi nije greh, ali je suština da se ne zaboravi smisao praznika i njegovo duhovno obeležavanje.

Autor: Marija Radić