Ima li većeg greha od upaljene veš mašine? Đakon Veljko dao odgovor na pitanje koje večito muči vernike

Pitanje da li je greh obavljati kućne poslove na crveno slovo često izaziva nedoumice među vernicima.

Međutim, suština praznika, prema crkvenom učenju, nije u potpunom izbegavanju rada, već u posvećivanju dana Bogu, odlasku na liturgiju i duhovnom promišljanju.

Đakon Veljko Stanojević dao je odgovor na večito pitanje - da li je greh uključiti veš mašinu na crveno slovo?

- A nije greh što opet nisi otišao na Litrugiju? Praznik je dan odmora, a ne opravdanje za lenjost. U srednjim bogoslovskim školama ne ide se ni u školu kada je crveno slovo, ali se ide zato svaka subota. Zašto? Zato što četvrta zaposvet Božija glasi: Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ, šest dana radi i obavi sve poslove svoje a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvome - naveo je đakon Stanojević i dodao:

- Dakle u nedelju ili neki drugi dan na crveno slovo potrebno je da jedan deo dana posvetimo Bogu i odemo na svetu liturgiju. Pomolimo se za naredne dane a zahvalimo Bogu na danima koji su iza nas.

- Ako to ne uradimo totalno je nebitno da li si kliknuo dugme da mašina opere veš jer menjamo formu suštinom. Ne treba da radimo teške poslove i poslove koje smo mogli juče a ležali smo jer smo lenji, a oprati suđe, upaliti veš mašinu posle svete liturgije, sigurno nam neće bog uzeti za greh. Ako si odlučio da se izležavaš i da ne radiš baš ništa jer eto "ne valja se", razmisli kako ćeš da provedeš taj dan i ima li većeg greha od upaljene veš mašine? - naveo je on.

Autor: A.A.