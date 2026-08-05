Spavate kao u rerni? Uradite ovo pre nego što legnete i zaspaćete kao beba

Kada temperature ni noću ne padaju ispod 30 stepeni, spavanje postaje prava muka. Okrećete se po krevetu, znojite se i nikako da utonete u san. Ako nemate klima-uređaj ili vam ne prija da spavate uz njega, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu da rashlade i vas i prostoriju.

Pretvorite ventilator u improvizovanu klimu

Ako kod kuće imate običan ventilator, uz jedan mali trik može da rashladi prostor mnogo bolje nego inače.

Dovoljno je da ispred njega stavite široku posudu sa ledenom vodom, nekoliko kockica leda ili zamrznute flaše vode. Dok ventilator radi, preko hladne površine će duvati osvežen vazduh, pa će u sobi biti znatno prijatnije.

Rashladite telo na pravim mestima

Malo ljudi zna da nije potrebno hladiti celo telo kako biste lakše zaspali. Dovoljno je da rashladite takozvane pulsne tačke – mesta na kojima su krvni sudovi najbliži koži.

Pola sata pre spavanja stavite hladnu oblogu ili peškir na:

zglobove šaka,

vrat,

unutrašnju stranu laktova,

iza kolena ili oko članaka.

Možete i nekoliko minuta držati ova mesta pod mlazom hladnije vode. Na taj način telo će se brže rashladiti, a organizam će lakše ući u fazu sna.

Birajte pamučnu posteljinu

Tokom leta izbegavajte sintetičke materijale i teške satenske posteljine. Najbolji izbor su posteljina od 100 odsto pamuka, lana ili bambusa, jer upijaju znoj i omogućavaju koži da diše.

Ne tuširajte se ledenom vodom

Mnogi misle da će leden tuš rashladiti organizam, ali efekat je često suprotan.

Kada izađete iz ledene vode, krvni sudovi se ponovo šire i telo počinje još više da se zagreva. Zato stručnjaci preporučuju kratko tuširanje mlakom vodom neposredno pre odlaska na spavanje.

Preskočite večernji trening

Ako ste planirali trčanje ili trening uveče, možda bi trebalo da ga odložite za jutro.

Intenzivna fizička aktivnost podiže telesnu temperaturu i ubrzava rad srca, pa organizmu treba nekoliko sati da se ponovo rashladi. Zato su tokom toplotnih talasa jutarnji sati mnogo bolji za vežbanje.

Ne preterujte sa vodom pred spavanje

Važno je da tokom dana pijete dovoljno tečnosti, ali neposredno pred odlazak u krevet nemojte unositi velike količine vode. U suprotnom, velika je verovatnoća da ćete se buditi usred noći zbog odlaska u toalet.

Autor: D.B.