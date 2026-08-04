Da li je bolje da klima radi ceo dan ili da je gasite? Evo u kom slučaju će račun za struju biti manji

Kada temperature danima prelaze 30 stepeni, klima-uređaj postaje neophodan u mnogim domaćinstvima. Međutim, mnogi se pitaju šta je isplativije - da klima radi neprekidno ili da se često gasi i ponovo uključuje.

Kuća napravljena od guma, limenki i flaša održava 20 stepeni tokom cele godine! Bez klima-uređaja ili grejanja: Tajna je u zidovima debljine 70 centimetara

Stručnjaci navode da kod većine modernih inverter klima često paljenje i gašenje tokom boravka u prostoriji nije najekonomičnije rešenje. Mnogo je bolje podesiti umerenu temperaturu i pustiti uređaj da je održava.

Zašto nije dobro često gasiti klimu?

Inverter klima ne radi sve vreme istom snagom. Nakon što rashladi prostoriju, kompresor smanjuje intenzitet rada i troši samo onoliko energije koliko je potrebno da održava zadatu temperaturu.

Zbog toga često gašenje i ponovno uključivanje nema mnogo smisla. Kada se prostorija ponovo zagreje, klima mora iznova da hladi ne samo vazduh, već i zidove, podove i nameštaj, što povećava potrošnju električne energije.

Kada ipak treba ugasiti klima-uređaj?

Ako nikoga nema kod kuće nekoliko sati, stručnjaci preporučuju da klima bude isključena ili da se temperatura podesi na 27 ili 28 stepeni. Još bolje rešenje je korišćenje programatora kako bi se uređaj uključio neposredno pre povratka ukućana.

Česta greška je i podešavanje temperature na 16 ili 18 stepeni u želji da se prostorija što brže rashladi. To neće ubrzati hlađenje, već će klima samo duže raditi punom snagom i trošiti više struje.

Za većinu ljudi najprijatnija temperatura u prostoru je između 24 i 26 stepeni. Potrošnja električne energije može dodatno da se smanji spuštanjem roletni, zatvaranjem prozora i vrata, provetravanjem u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, kao i redovnim čišćenjem filtera kako bi uređaj radio efikasnije.

Autor: D.B.