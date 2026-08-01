Zašto je provetravanje doma važno čak i tokom najvećih vrućina? Mnogi prave istu grešku

Kada temperature tokom leta pređu 35 stepeni, većina ljudi zatvara prozore i oslanja se isključivo na klima-uređaj. Iako klima efikasno hladi prostoriju, stručnjaci upozoravaju da ona ne može u potpunosti zameniti svež vazduh.

Zbog toga se preporučuje da se prostorije provetravaju rano ujutru ili kasno uveče, kada je spoljašnja temperatura niža. Već desetak minuta dovoljno je da vazduh u domu postane prijatniji i svežiji.

Dobro provetravanje može pomoći i u smanjenju vlage, neprijatnih mirisa i osećaja ustajalosti koji se često javlja u zatvorenim prostorijama tokom leta.

Posebnu pažnju treba obratiti na prostorije u kojima se kuva ili suši veš, jer se u njima vlaga zadržava znatno duže.

Autor: D.B.