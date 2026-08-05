Popularna igračka 'Skviši Dampling' pod lupom: Roditelji upozoreni da je u ovom slučaju ODMAH BACE

Popularna dečja igračka u obliku mekane knedle, poznata kao "Skviši Dampling", našla se pod lupom nadležnih organa nakon upozorenja da neke verzije mogu sadržati opasne hemikalije. Roditeljima je savetovano da budu oprezni, a posebno da obrate pažnju na jak hemijski miris koji se, prema upozorenjima, može pojaviti kada se igračka probuši.

Tim za trgovinske standarde okruga Nortamberlend u Velikoj Britaniji izdao je upozorenje potrošačima i prodavcima nakon što je utvrđeno da pojedine kopije ovih igračaka mogu sadržati benzen, kancerogenu hemikaliju koja se povezuje sa povećanim rizikom od leukemije i drugih karcinoma krvnih ćelija.

Benzen je veoma otrovna hemikalija koja se opisuje kao "bezbojna, zapaljiva tečnost slatkastog mirisa", a prema navodima Američkog društva za borbu protiv raka, spada među 20 najčešće korišćenih hemikalija u SAD.

Član okružnog veća Nortamberlenda zadužen za javnu bezbednost Gordon Stjuart upozorio je roditelje da posebno obrate pažnju prilikom kupovine igračaka.

"Bezbednost naše dece mora uvek biti na prvom mestu i izdajemo ovo važno upozorenje potrošačima, posebno roditeljima, da budu oprezni prilikom kupovine bilo kakvih igračaka kako bi bili sigurni da kupuju originalni proizvod", rekao je on.

Pored mogućeg prisustva štetnih hemikalija, nadležni su upozorili i na opasan trend koji se proširio društvenim mrežama - zagrevanje ovih igračaka u mikrotalasnoj pećnici kako bi postale mekše.

Ne stavljati ih u mikrotalasnu

Prema upozorenju, zabeleženi su slučajevi da su igračke pucale ili ispuštale vreli materijal, što je dovelo do ozbiljnih opekotina kod dece. Zbog toga je naglašeno da se ove i slične "skviši" igračke ni pod kojim uslovima ne smeju stavljati u mikrotalasnu.

Jedna majka iz Bristola ispričala je da je njena desetogodišnja ćerka Bela zadobila ozbiljne povrede lica nakon što je pratila ovaj trend.

"Kada je ušla, odmah sam videla da joj je lice bilo jarko crveno. Izgledalo je kao da ju je neko udario u lice. Videla sam trag opekotine, nedostajao je deo kože i pojavili su se plikovi", rekla je Šarlot (42) za BBC.

Ona je objasnila da deca nisu mogla da procene koliko je igračka vrela zbog silikonskog spoljnog sloja.

"Njena drugarica je stisnula igračku, a ona je tada pukla i vreli sadržaj je prskao na obe", navela je.

Igračke u obliku bao peciva postale su popularne među decom, između ostalog zbog sakupljanja retkih, sjajnih verzija. Međutim, jedan otac iz Kanade odlučio je da sam proveri da li predstavljaju rizik.

Džordan Kolinet je koristio uređaj za merenje isparljivih organskih jedinjenja (VOC), hemikalija koje lako isparavaju u vazduh na sobnoj temperaturi. Dve igračke stavio je u kesu sa zatvaračem zajedno sa uređajem kako bi proverio da li ispuštaju štetne materije.

Rezultati su ga iznenadili. Iako je na pakovanju pisalo da su igračke namenjene deci starijoj od tri godine, Džordan je primetio "jak hemijski miris".

"Nisam mislio da će biti ovako loše", rekao je u TikTok snimku koji je pregledan više od sedam miliona puta.

Kako je objasnio, merač je pokazao vrednost VOC od 6,7 miligrama po kubnom metru, što je ocenio kao ozbiljan nivo.

Kada je uređaj izneo iz kese i izmerio kvalitet vazduha u svojoj kući, vrednost je bila oko 0,50 TVOC. U dodatnom testiranju druge vrste "skviši" igračke, merač je dostigao maksimalno očitavanje od 9,999.

Džordan je nakon testa kontaktirao kanadsko Ministarstvo zdravlja kako bi izrazio zabrinutost zbog ovih proizvoda.

Pre kupovine proverite oznake

Nadležni u Velikoj Britaniji pozvali su roditelje da pre kupovine provere da li igračke imaju oznake CE ili UKCA, koje ukazuju da proizvod ispunjava propisane bezbednosne standarde. Ukoliko oznake nema, postoji mogućnost da igračka nije prošla obavezna testiranja i preporuka je da se baci.

"Dok ove jeftinije 'skviši' igračke mogu izgledati bezazleno, one mogu predstavljati skriveni rizik za decu", upozorio je Stjuart.

Autor: D.B.