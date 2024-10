'NISAM JA ZA OVAJ PROKLETI SVET' Aleksandra doživela emotivni BRODOLOM zbog Nataše, Peca joj briše SUZE sa lica! (VIDEO)

Nije joj lako!

Aleksandra Babejić je završila u suzama, jer je čula da je njena rijaliti drugarica Nataša Mićić, ogovara kod Jelene Golubović.

- Ti si meni jutros rekla da me je Jelena ogovarala i to me je zabolelo. Ja sam zaplakala zbog toga, jer sam mislila da si mi prijatelj -rekla je Aleksandra.

- Dobro pogrešila sam onda, izvini -rekla je Nataša.

- Zašto mi to radiš u rijalitiju? Ja sam jedina iskrena ovde i nikada te ne bih izdala. Ne želim da mi kvariš šta imam sa Jelenom -rekla je Aleksandra

- Ja ni sa kim u kući pričala o tebi -rekla je Jelena.

- Bila sam nervozna jutros, izvini -rekla je Nataša.

- Ja sa ostalima neću deliti šta delim sa tobom i sa njom, ja sam osoba koja se trese kada me povredi neko koga voli -rekla je Aleksandra.

- Ovde neće niko da ti zabije nož u leđa, barem ja neću. Ne mogu tako da te gledam, srce mi se slama -rekao je Peca.

- Nisam ja za ovaj prokleti svet, previše sam osećajna -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: Iva Besarabić