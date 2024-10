Kad uđem u toalet njih šestorica se okrenu: Kristijan otkrio da su muškarci očarani njegovom obdarenošću, dao šmekerske savete Boži! (VIDEO)

Hit!

Boža Džons je potražio savete od Kristijana Golubovića kako da smuva određene farmerke, na šta je on ispričao zanimljivu anegdotu.

Nije ona došla ovde da traži ljubav svog života nego hoklicu -rekao je Kristijan.

Ja da je sad odved u Elitu, ja bih preskočio -rekao je Boža.

Jel si se toliko zaljubio? -pitao je Kristijan.

Donosio sam joj u krevet da jede, poljubio je u obraz, ja krenuo u usta ona izmakne glavu -rekao je Boža.

- To moraš na kvarno, onako na soft da je poljubiš. Kako ja kad uđem u wc i skinem gaće u pisoar i šestoro njih se okrene. Oni idu na tu foru ako prođe prođe, ako si gej odeš u kabinu i to je to. Ne znam da li se šokirao što mi je istetoviran ili šta -dodao je Kristijan

- Ma ima Krile garderober i samo je tu dohvati i satera u ćošak -rekao je Lakić.

- Kažeš joj samo vidiš kako su ti lepa ramena i grudi, dođi malo da te pomazim

- Ne mogu da kažem da me voli ali sam joj drag, idemo malo po malo, problem je što ja ne mogu da se iskuliram da ne priđem -dodao je Boža.

Autor: Nemanja Šolaja