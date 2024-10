Sa Andreom i Marijom na senu: Farmerke u svojoj ''emisiji'' ugostile Kiki Star, ona oplela po Boži Džonsu: On je ženomrzac... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Andrea Anđelković i Marya AI Rawashedeh rešile su i osmislile svoju emisiju na senu, te su rešile da im prvi gost bude Kiki Star, koja je ovom prilikom oplela po Boži Džonsu.

- Boži je pala maska, on je po meni najodvratnija osoba, on je veći pe*er od mene. Radi sve da bi bio viđen i u kadru, a ne shvata da je nebitan. Svi znamo da je gej, da voli muški polni organ, samo se u rijalitiju pravi da voli žene, on je ženomrzac. Nadam se da će da padnu maske i da će priznati da mu se sviđa Lakić - rekao je Kiki Star.

- Pričaćemo o tome, šta misliš o nominovanim učesnicima - pitala je Andrea.

- Toliko su bitni da ne znam ni ko je nominovan...Nemaju nikakav stalež na farmi, kao dve najveće lenčuge su tu - rekla je Kiki Star.

- Da li ti je možda nešto teško palo na Farmi, da li ti neko nedostaje - pitala je Andrea.

- Nisu teški uslovi ovde, teški su ljudi. Ja sam i gore živela nego što živim ovde, ne patim ni za čim iz spoljnog sveta. Neki ljudi nemaju da jedu, a mi ovde imamo da jedemo...Rekla sam, Boža hoće da bude s nekom devojkom, a devojke vide i osete da nije pravi muškarac. On možda i nije loš, on hoće da da i da pruži, ali on želi da prikrije njegovu seksualnu orijentaciju. I ja da sam htela, mogla sam da budem sa njim - rekla je Kiki Star.

- Bilo je spekulacija da je bilo nešto između tebe i Bobija - pitala je Andrea.

- Ne bih da spominjem nebitne ljude i ljude koji nisu u rijalitiju. To je za mene jedan hoštapler -rekla je Kiki.

- Zanima me tvoje mišljenje, jedna ptičica je uhvatila Natašu koja iz svog kovčega gde vadi stvari, vadila je hleb i stvari - pitala je Andrea.

- Nataša je jedna najveća štekara, ali ona ima jako dobru dušu, dobar je čovek - rekla je Kiki.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić