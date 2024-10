Osolila u svom stilu! Jelena Golubović totalno raskrinkala Dušicu Topić: Kuva gaće u lončetu za kafu i... (VIDEO)

Razvezala jezik o aktuelnim dešavanjima na "Farmi"!

Voditeljka Milica Kon je za stolom u kući na "Farmi" porazgovarala o dešavanjima sa Jelenom Golubović.

- Dve nedelje si već ovde, šta se sve dešava - pitala je Milica.

- Ovde se situacija menja iz sekunde u sekundu. Pokazali smo kako se stvari dešavaju, ali ova bivša atletičarka je nepopravljiv slučaj. Nakačila se sve na dec. Bile su prave svađe u tom momentu, ali znamo kako i dokle. Mi smo stvarno rekli jedni drugima šta mislimo, ali ne možemo isto u krug. Kada smo krenuli da pritiskamo dugmiće, ova Topićka, nju mogu. Ja joj kažem da ću da joj dam helanke da ne čepi onu stvar kada je tu Kristijan i Lakić. Ona izgleda ne nosi gaće. Ako imaš medalje, kako onda dozvoliš sebi tako nešto...Ja sam videla njenu gospođicu, rekoh možda ne vidim zbog naočara, rekla sam Kristijanu da joj se vide prepone, on je rekao da joj se vide usmine. Kuva gaćice u lončetu u kom se kuva kafa - rekla je Jelena.

- Ono lonče gde guvate kafu - pitala je Milica.

- Da, ona stavi sirće i ostalo i odkuvava gaće. Ona gaće ima, ali očito kada vežba ne nosi gaće. Za vežbanje koristi atletičarski šorc, pa je pokazivala zadnjicu da nema celulit - rekla je Golubovićeva.

- Da li si razmišljala o onoj predstavi što sam ti rekla? Javlja mi se ideja da ona sa Conjom ima performans i da bude u tom šorcu - rekla je Milica.

- (smeh). Treba mi pet, šest dana da odmorim, ja kažem da ću pitati, ali vidim da ukućani hoće. Veoma mi je intresantno da se baziramo na Štrumpfovima, ali je bitno da se Conja povrati...Ona bi se umislila da je riba - rekla je Jelena.

- Šta te osim nje intrigiralo - pitala je Milica.

- Marija ima vrlo potresnu priču, Sneža Kušadasi ima potresnu priču. Sneža sada nema nikoga koliko sam shvatila. Vrlo potresnu priču ima mala Aleksandra, osmeh me je njihov kupio, a nisam mogla da verujem šta se sve krije iza tog osmeha - rekla je Jelena i nastavila:

- Živo me zanima, da li ako ikada Kristijan ne bude gazda, da li će ove devojke biti tako vredne kada on ne bude gazda? Živo me zanima da li će ovde biti krš i lom kad ne bude Kristijan gazda? Nataša se polomila ovde da opere sudove, napravi ručak, napravi hleb, a cilj im je da Snežu i mene izbace iz kuhinje, iako se polome za Snežin hleb i za moj ručak...Videla sam da je Sneža stalno Kristijanu na usluzi, Aleksandra je više uz Lakića, Lili iz prikrajka vreba svojih pet minuta. Mislim da se Nataša, više od svih devojaka, i Dušica su zaljubljene u Kristijana - rekla je Jelena.

Autor: Nikola Žugić