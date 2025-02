Rafalna paljba Sanje Grujić: Za sam kraj raskrinkala Gastozove kvarne namere! (VIDEO)

Razvezala jezik!

U toku je podela budžeta Nenada Marinkovića Gastoza, a on je za sam kraj delio male budžete koji su mu preostali.

- Božo, batali tuđe bitke. Drag si momak. Meni se sviđa tvoj humor, ali je malo naporno kad god ustaneš da pomeneš dvoj k*rac. Sviđa mi se što imaš svoj dres kod, a znam da si kreativniji od k*rca - govorio je Gastoz.

- Kadro, želiš da odustaneš. Pričao si nam ovde da ti viša sila nikad ne da da prosperiraš, a sad si pokazao da ne želiš da se boriš. Stvar inteligencije je da se snađeš u prostoru. Hoćeš da mi pokažeš da si kukavica, umeto da dokažeš da nisi. Uzvišeno mišljenje o sebi možeš samo ti da imaš, jer to ovde nisi pokazao - rekao je Gastoz.

- Ja kad sam hteo najviše meni sudbina nije dala, a to je posao za koji sam stvoren. Ljudi ne znaju ko sam ja napolju i koliko je moja podrška jaka. Ja se vama divim. Osećam se kao da sanjam. Mislim da ja za ovo nisam stvoren - dodao je Kadra.

- Mrvica mi je draga od samog početka. Krivo mi je što nije aktivna jer nije mutava i glupa. Njoj je mama rekla ovde da nikad ne dođe nesređena u program, a ona čak ni to nije uvažila. Ne mogu da kažem da je loš čovek, ona je kul osoba - rekao je Gastoz.

- Svaka čast na podeli, bilo je nepromišljeno i iskreno, pa si potvrdio sve što je Uroš rekao za tebe, čim si rekao da govori istinu i kad ti dobiješ po ušima. U tome vas je podržala i vaša podrška čim je poslala čokoladu Sofiji i Sofi. Bebici si zamerio što si bio sa Miljanom, pa si verovatno i Anđeli zamerio što je bio sa Zvezdanom. Dopada mi se što si pokazao poštovanje prema starijima, pa si ponizio Milicu i rekao da je to njen rang i dao joj mali budžet. Miću si ponizio tako što si mu dao 3000 dinara, pa pokušao da uzmeš 1000. Pokušao si da nametneš neke epitete, pokrenuo si sam te epitete. Za Keti si bio štur na rečima, ali si nadomestio kad si budžet dao Eni i rekao da ona ne plače za detetom kao neke majke - govorila je Sanja.

- Nisi u pravu, kao ni za Uroša, a Miću tek. Što se tiče Uroša Stanića da li misliš da bih mu dao mali budžet jer on mene pegla? Ja sam siguran u sebe. Dao sam mu srednji budžet na osnovu toga što iznosi za druge i što se slažem sa tim, kao što je izneo i za tebe. Da li misliš da ću da plaćam da me blati? Mića je ovde meni drag i nikad nisam osetio uvredu. Kao što ste preneli pogrešno za čokoladice i ono što sam se otvorio, tako ste i ovo. Jedno nisam pogrešio, a to je da si jako iskompleksirana - dodao je Gastoz.

