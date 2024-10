Udarila Kristijanu čežnju! Aleksandra priznala da joj se dopada SALE LUKS, Andrea guta knedle, a on raste kao kvasac (VIDEO)

Niko ovo nije očekivao!

Tokom večeri farmeri su igrali igru istine, Aleksandra Jakšić dobila je pitanje vezano za Saleta Luksa. Iskreno je dala svoje mišljenje koje se Saletu dopalo, a danima se već spekliše o tome da se njemu i dopada Aleksandra.

- Tu smo negde, kontamo se, imamo društvo na istoj relaciji, samo što on radi to što radi, ja ne radim. Simpatičan je dečko, lep je, da drugačije ima ponašanje, da nije onako brz, da ne lupeta gluposti, da nije toliko vulgaran. Da je mirniji i markantniji, to bi bo moj tip muškarca. Ne dopada mi se što je vulgaran i što ne bira šta će da kaže. Jeste moj tip muškarca samo je toliko vulgaran. Može da bude i seljak i faca i direktor, može da se spusti na svaki nivo i može da se podigne na svaki nivo, zavisi sa kim se duži. Tako da mi se dopada Sale, super je momak i mislim da je zapravo napolju drugačija osoba. Ostavljam proston napolju da pijemo kafu, šalim se Rea -odgovorila je Aleksandra.

- Ne šališ se -rekao je Sale.

- Preterala bih sad kad bih još nešto lupetala -rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. Vićović