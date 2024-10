PRIZNAO SVE: Luks otkrio da bi pre mogao da bude intiman sa Elenom nego Andreom, Rea šokirana (VIDEO)

Brutalno iskren.

Sale Luks i Andrea Anđelković imali su ozbiljnu svađu ovog jutra. On je otišao kod Kristijana Golubovića i rekao mu da misli da bi pre mogao da ima intimne odnose sa njenom sestrom Elenom Petrović, nego sa Andreom.

- Ljubavne turbulencije. Danas veliki praznik, velika slava, a ovde skandal. Da čujem šta je bilo - rekla je voditeljka.

- Poslednje dve večeri spavamo zajedno. Sve idealno. Sinoć dolazi do premeštanja spavanja, dali mi krevet pored devojke. Ujutru kad sam ustao - bes. Proveravam je koliko joj je stalo do mene. Njoj i sestri sam sve najgore rekao. Ako pređe preko toga to je to - rekao je Sale Luks.

- Da li sve devojke tako testiraš - upitala je voditeljka.

- Da, idem i jače napolju. Udaram na porodicu, nema dalje. Kristijan mi je rekao ona ti je kao malo pile. Ne možeš da hvataš odmah pile za gušu. Izuzetno je ljubomorna, meni slatko - rekao je Sale Luks.

- Možeš li da citiraš najupečatljiviju rečenicu koju si izgovorio -rekla je voditeljka.

- Da bih pre t*cao nju nego nju. Mislim da bi lakše pre dobio p*čke od nje, to sam rekao. - rekao je Sale Luks.

- Meni je ovo pakao. Prvi put ovo čujem. Meni se on dopada, to se vidi. Ali šokirana sam. Kako može osoba koja me je pljunula, posle dva sata dolazi sa cici mici - rekla je Andrea.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S. J.