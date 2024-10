Odriče se Aleksandre: Zavodnik Peca obrlatio Natašu, zamolio je da ga češka, ona dotrčala (VIDEO)

Zna škole.

Predrag Peca Lazić zamolio je Natašu Mićić da ga češka, dok joj je pričao o tome kako mu je duševno teško.

- Dođi da me češkaš po glavi - rekao je Peca.

- Aleksandra, zašto ga ne češkaš po glavi - rekla je Nataša.

- Nemoj to, dođi molim te. Maro dođi i ti, boli me duša, srce, sve - rekao je Peca.

- Ajde da ga češkamo malo, vidi kako pati. Aleksandra, Mara i ja možemo - rekla je Nataša.

- Ona ne mora nikada da me češka, Mara neka dođe. Ona ima koga da češka. Nemojte da mi je spominjete, pustite me sa njom, danas me blam na intervjuu uhvatio - rekao je Peca.

- A što mene ne češkate malo - rekla je Nataša.

Autor: S. J.