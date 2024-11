Boža otkrio istinu!

Nakon svađe Bože Džonsa sa ostalim farmerima, svađa zbog tople vode za kupanje i hrane raspoređene po klanovima prerasla je u pretnje. On je sukob prepričao Eleni Petrović, i otkrio da mu je Peca Lazić pretio Takijem Marinkovićem. Boža je otkrio kakav odnos ima sa Takijem, pa poručio da jedva čeka večerašnje nominacije.

- Nisam ja Dušica da me udaraš i polivaš, to za tatu okej. Kad uzađemo naćićemo se nas četvorica. Pusti me i Takija i svih, Taki je moj drug brate, nemoj to kao "Taki će da ti lupa šamare". Takija boli ku*ac za rijaliti, on se mali sp*da oko tih riba, Taki je drugarčina, brat. Još su kod mene ključevi rezervni od njegovog stana, kad ja pevam u Beogradau dođem i spavam kod njega. Čovek ima poverenje, bulj para u stanu. Ostavi mene samog, budem dva dana tu, ne sme da fali bombona sa stola. Ja ga nazovem, kazem mu "je l' smem da pojedem ovu čokoladicu, je l' mogu". Nisam ja lopov ni prevarant, da se ja svađam sa tobom oko rijalitija -prepričao je Boža.

U video-prilogu pogledajte detaljnije:

Autor: M. Vićović