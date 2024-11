U njegovim si čeljustima: Nikola Lakić savetuje Andreu kako da se postavi prema Saletu, smatra da su oboje previše impulsivni (VIDEO)

Mudro.

Nikola Lakić prišao je Andrei Anđelković dok je sama prala veš, pa joj udelio pregršt saveta povodom njenog odnosa sa Saletom Luksom.

- Ja sam spustila loptu, maksimalno - rekla je Andrea.

- Ti onda ako spustiš loptu i pređeš preko nekih stvari, u budućnosti ćeš morati da ostaneš dosledna tim stvarima. Da ne možeš da se više vraćaš na ono što si ti u stvari. Moraćeš da se prilagođavaš, da budeš učaurena, u nekom kalupu - rekao je Nikola Lakić.

- Danas smo pričali dosta, videćemo kako će ga to držati. Da dođemo do kompromisa, ne do ucene - rekla je Andrea.

- Što više počnete da se vezujete, ako budeš htela da odeš sutra iz tog odnosa, on ti neće dati da odeš. Ne bio ti u koži - rekao je Nikola Lakić.

- Zato gledam dok smo ovde da se definiše lepo na čemu smo - rekla je Andrea.

- Prva neka situacija napolju biće gore, nema kamera nema svega, biće šta si glumila tri meseca, ti si mu u čeljustima - rekao je Nikola Lakić.

Autor: S. J.