Farmeri zakopali ratne sekire pa zapevali! Rea i Luks opet komentarisali noćašnju akciju pa otkrili da su polomili krevet (VIDEO)

Veselo!

Nakon što su farmeri doručkovali upiutili su se prema trač pabu, pa su usput zapevali i zaigrali. Oni su se uhvatili u vozić i pevali dečje pesmice pridružujući se Andrei Anđelković i Saletu Luksu u trač pabu. Njih dvoje su farmerima otkrili detalje noćašnje akcije, a Nikola Jovanović Conja otkrio je koja devojka sa imanja se oduševila Luksom.

- Andrea sve jače i jače, svaki se*s nam je sve luđi. Boli me levi kuk, hvata me grč, krevet je pukao i škripi. Desna strana na kofi stoji, ali kao da pobegnemo od Pece da se ne je*emo do njega, da bude ju ko će da muze kravu -rekao je Sale.

- Kiki Star kaže, ovaj matori može dugo, bio je sat vremena -prperičao je Coja.

- Ona od kad je videla pokrivač, sve me nešto zavodi -dodao je Sale.

Autor: M. Vićović