Samoživ je, škrt i ljubomoran: Boža Džons otkrio sve o odnosu sa Pecom, smatra da ga svi u kući izbegavaju (VIDEO)

Voditeljka Milica Kon upitala je Božu Džonsa oko aktuelnih dešavanja u kući, pa i da joj otkrije više o odnosu sa Predragom Pecom Lazićem s kojim neretko ima sukobe.

- Božo, tvoj odnos sa Pecom. Šta se tu dešava - rekla je voditeljka.

- Imam s njim konflikt ovde od druge nedelje, on ima neki animozitet prema meni. Kad mu je dosadno i kada vidi da ga nema nigde, kako se vrati iz štale, odmah udara i napada - rekao je Boža.

- Zašto je baš tebe pikirao - rekla je voditeljka.

- Voleo bih da znam. Sujeta, ljubomora, izgled. Generalno neki moj autoritet, on ga nema. Malo i zbog Elene, zna da sam na nju slab. Nađe banalan primer samo da se posvađa. Hoće da bude nešto što nije - rekao je Boža.

- Da li misliš da su njegove emocije prema tebi iskrene, ili misliš da te je prepoznao kao jakog igrača pa hvata kadar preko tebe - rekla je voditeljka.

- On je očekivao da ću biti ovde Boža koji sedi i ćuti, međutim video je da mogu i šou program, i fizički posao, on to ne može. Govori mi ti si p*der, Elena te neće, čekaj bre šta ti je - rekao je Boža.

- Da li ti je nekad naveo razlog za svađu - rekla je voditeljka.

- Ne, nikad u životu. Mislim da je ljubomoran što ja ovde imam društvo a on nema. Samoživ je, škrt - rekao je Boža.

