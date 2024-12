KARAMBOL NA FARMI! Boža ne može da se smiri, IZVREĐAO Elenu, pa Pecu ponovo polio kofom VODE! (VIDEO)

Potpuno pomračenje!

Boža Džons ne može da se smiri, te nastavlja da vređa Pecu i Elenu.

- Tek ide igra. Dođi ovamo da ti je**m sve po spisku -rekao je Boža.

- Ti si mi neki kao šmeker, maltretiraš devojku -rekao je Peca, a Boža ga je opet polio vodom.

- Ti misliš da sam ja neki klošar ovde, da me gaziš. To što ti i ja nemamo ništa, ne znači da možeš da me provociraš. Tek ćemo da se igramo, niko ti neće pomoći. Jeb**u ti majku ja i tebi i njoj -rekao je Boža.

- Neće devojka na silu da bude sa tobom -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: Iva Besarabić