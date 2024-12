Definitivno kraj?

Andrea Anđelković razgovarala je sa Bojanom Barbi, pa je upozorila na ostale učesnike na imanju. Priključila im se i Aleksandra Babejić, a ona je donela nove vesti od Luksa. Andrea je jedva čekala da sazna šta je rekao, pa se iznenadila odgovorom koji je dobila.

- To što ja nisam toliko bliska sa vama, generalno sa Babi sam najbliža. To što nisam sa tobom toliko bliska, ne znači da ti mislim loše. Ja ću pre da ti kažem nego ova što si sa njom non stop. Ja smatram da lepa žena mora da voli lešpu ženu, a samo su ružne žene iskompleksirane i imalu kompleks više vrednosti. Ja kažem da ti ja uvijem kosu, ona ti navije ko budali -rekla je Andrea.

- A dobro, ti si uvek u nekoju gižvi sa Sašom -kazala je Barbi.

- Nije bitno, tražiš mi. I meni e dosadno, učinila bih ti zašto ne bih -dodala je Andrea.

Nakon čega im se na krevetu priključila i Aleksandra Babejić, pa su njih tri uživale zagrljene u krevetu.

- Svi pitaju šta je sa tobom i Andreom, on kaže "samo hoću malo da budem sam" -prperi;ala je Aleksandra šta je rekao Luks.

- Onda dobro, znaš koliko mi je loše, ima i ja pravo da meni bude loše -rekal je Andrea.

Detaljnije pogledajte u video-zapisu.

Autor: M. Vićović