Njemu ništa nije sveto: Peca i Andrea urnišu Luksa zbog afere sa Elenom, predvideli svaki njegov korak (VIDEO)

Spremni na sve!

Peca Lazić i Andrea Anđelković zajedno su se osvrnuli na situaciju između Elene Petrović i Saleta Luksa, pa su njega prokomentarisali u jako lošem kontekstu. Smatraju da ona igra igru, kao i da njemu ništa nije sveto i da živi za trenutak.

- On nije iskren ni prema kome, on će sa njom da bude tri do pet dana -rekla je Andrea.

- Ne nego će da joj prodaje priču, "ja sam se u tebe zaljubio i hoću dete sa tobom". Veruj mi, a kad bude raskinuo, dolazi kod tebe i priča, "ona je mani bila samo ovo, malo si me nervirala", pa će da ti prigovori sve što zna i ume, ja znam kakav je on tip muškarca -kazao je Peca.

- Ali ja znam da to nije istina -rekla je Andrea.

- Njemu ništa nije sveto, boli ga ku*ac za budućnost, njemu je sve trenutak. On ne ume drugačije da živi -rekao joj je Peca.

Detaljnije pogledajte u video-zapisu.

Autor: M. Vićović