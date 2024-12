Dobila vetar u leđa: Rea otvorila dušu, pa priznala da voli Saleta (VIDEO)

Cveta od ljubavi!

Na imanju Farme u toku je slava Sveti Nikola. S obzirom da je jedan od domaćina Sale Lux, on je od porodice i prijatelja dobio čestitke od porodice, u kojim je pomenuta i devojka Andea Anđelković. Saletu i Andrei je to bilo dovoljno da saznaju da je njihova veza podržana. Andreu je to posebno obradovalo, a ona je svoju sreću delila sa svima.

Kristijan Golubović je jedan do njih, a on je poznat kao i dobar savetnik tako da je Andrea dobila i savet od njega. Ona je nakon toga cimerima otvorila dušu, pa priznala da mnogo voli dečka.

- Danas mi je rekao pre slave, "samo da prođe slava danas, pa da krene drugo poluvreme". Kada je pročitao pismo, pogledao me je, onda sam ja njemu rekla "izvoli neka krene sad drugo poluvreme" - rekla je Andrea.

- Dobro tebi je dat vetar u leđa - rekao je Kristijan, pa nastavio.

- On ima opasne ku*ve koje bi iskopale bar nešto o tebi, i to napisale - rekao je on.

- Znam, isproveravale su sve. Pa zato sam ja sa tolikom sigurnošću i pričala. Drago mi je što su mu otvorene oči - rekla je Andrea.

Nakon toga ona je priznala Kristijanu i Aleksandri da je mnogo srećna, kao i da mnogo voli Saleta. 

Autor: K.K.