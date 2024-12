Nevolje u raju: Elena i Ognjen naleteli na trzavicu u vezi, njih dvoje na korak do RASKIDA?! (VIDEO)

Pljušte zamerke!

Ognjen Ravić i njegova devojka Elena sedeli su kraj peći, te su se grejali i pričali o njihovom odnosu.

- Na sve to, on mene provocira tako što tebi govori za ovo pletenje - rekao je Ognjen.

- A što ti padaš pod provokacije? Pa šta i da sam mu odgovorila, šta je problem?! Sinoć sam ti rekla šta je i kako, rekla sam ti jutros da nisam okej, poljubila te normalno - rekla je Elena.

- A šta ja treba da razmišljam šta je tebi ceo dan?! Okej - rekao je Ognjen.

- Ja sam ti rekla da meni kao meni nije dobro, da me iskuliraš za neke stvari - rekla je Elena.

- To što si mi rekla da si na off-u, delovalo je kao da je zbog jučerašnje situacije - rekao je Ravić.

- Ne mogu da se smaram i zamaram s nekim bespotrebnim stvarima. Ja tebe pozovem na cigaru, ti mene ne zoveš, već mi zalupiš vratima - rekla je Elena.

- Ti kako si se ponela, ja sam mislio da si nadr*ana na mene - rekao je Ognjen.

- Ne komunicira mi se sa ljudima, smara me to, ne znam više ni šta da kažem, ni šta da pričam. Dan mi je katastrofa, takva sam od jutros i to je to. Neću da idem za nekim i da jurim - rekla je Elena.

- Neću ni ja da me neko pravi budalom, ne kažem da me ti praviš budalom - rekao je Ognjen.

- Ne, nego se ti pališ kao šibica što je meni ovaj doneo baterije - rekla je Elena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić