Priznao sve!

Sale Lux popričao je sa novim učesnikom, Stefanom Stojanovićem, te mu je tom prilikom otkrio kako njegov biznis radi i kad mu je udarni termin u godini da zaradi novac.

- Nama je sezona od aprila do oktobra i onda stane. Ima ljudi, ali zimi je slabije. Nema žurki i nema bazena. Mi napravimo, ja iz jahte vidim more. Mene svi pitaju: ''Kako te ne vuče da skočiš u more?'', ali meni to nije gas - rekao je Lux.

