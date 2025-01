Sestre se kanale na sva zvona! Elena otkrila da sa Božom kupuje mir na Ognjenove oči, Andrea lažno moralisala, pa je osudila zbog svega (VIDEO)

Ko će koga, ako ne svoj svoga?

Večeras je voditeljka na imanju Farme 8 ugostila dve sestre Andreu Anđelković i Elenu Petrović. One su govorile o gorućim temama na imanju, a prvo su komentarisale odnos Bože Džonsa sa Elenom. Iako su juče razmenile gomilu teških reči, ovog puta su se kontrolisale, pa su uspele da se suzdrže od gnusnih uvreda.

- Ovu nedelju obeležila je Božina vladavina, kako vam se dopalo to? -pitala je voditeljka.

- Kao što sam komentarisala, prva dva dana bio je sve super, od grane do gazdinstva, na neki način je bio autoritet. Ja kad sam dobra sa njom, on je dobar prema celoj kući, kad smo loše, on saziva sastanke meni iz inata na koje se ja ne pojavljujem. Mogu da kažem da ga volim i dalje -tvrdila je Elena.

- Andrea šta ti misliš o ovom odnosu? -pitala je voditeljka.

- Elena je jedna manipulativna osoba i zna šta radi, ima uticaj na Božu. Može da manipuliše njime na način na koji je htela, kada nije imala šta da dobije nastavila je po svome - rekla je Andrea.

- Kako ti dečko reaguje na to što šarmiranjem Bože kupuješ mir? -pitala je Maša.

- Ja sam to radila i pred njim -rekla je Elena.

- Da hoćeš da ga imaš, da li bi mogla? -pitala je voditeljka Elenu za Saleta Luksa.

- Kad bih želela, mogla bih -tvrdila je Elena.

- Dokazali smo da je ta ljubav pobedila -kazala je Andrea.

- Bila si bliska sa Božom pre neki dan, što ako imaš dečka? -pitala je voditeljka.

- On me preklopi kad ga odbijem, da ne bi krenuo na mene. Kupila sam mir u tom trenutku, oterala sam ga na spavanje. Poljubio me je i otišao da spava -rekla je Elena.

- Kako to ne smeta Ognjenu? -pitala je Maša.

- Ja ne bih dozvolila da tako nešto uradim... Meni niko nije rekao da se bavim prostitucijom i da igram oko šipke u Petrovcu na Mlavi - rekla je Andrea.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović