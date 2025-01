Sneža stala na put glasinama da joj se dopada Nikola Lakić! Ne isključuje njegove simpatije prema njoj, otkrila da postoji neko drugi (VIDEO)

Sneža ubeđena da može da ima svakog muškarca!

Sneža Kušadasi u poslednje vreme neguje sve prisnije odnose sa Nikolom Lakićem, pa je Aleksandra Babejić htela da proveri šta se dešava između njih.

- Da smo ovde godinu dana, imali biste vi dosta izolacja -rekla je Aleksandra.

- Ne treba meni izolacija da bih ja bila sa nekim -tvrdila je Sneža.

- Upoznala sam te ovde, stalno skrećeš pogled -rekla je Aleksandra.

- Ne, rekla sam ti! Neće se ništa desiti i neće ništa biti. Kad izađem napolje i kažem ti tri rečenice, znaćeš da sam sad bila iskrena. Nisam zaljubljena u Lakića, da jesam, ja bih rekla. Mogu da se sprdam i sve, ali nisam -rekla je Sneža.

- Ista si kao neka šiparica -rekla je Aleksandra.

- Da li je neko u mene, ja to ne mogu da kontrolišem. Ja sam svesna svog izgleda, intelekta, energije, ja znam da mogu da zavedem svakog muškarca da se zaljubi u mene ako ja to poželim. Posebno od kako sam sklonila one ružne šiške. Postoji neko drugi, ne postoji on, nego neki treći skroz -rekla je Sneža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović