Zbunila se?!

Voditeljka Maša Mihailović ušetala je na imanje "Farme", te je tako prvo porazgovarala sa Aleksandrom Jakšić o njenom odnosu sa Stefanom.

- U vezi si, ispričaj mi otkud to. Štala vas je spojila - rekla je voditeljka.

- Nešto se dešava u mom životu, neki leptirići. Ja sam rekla da je jako zanimljiva ova nedelja, nisu nam iste teme i iste svađe. Družimo se, prija mi, prijatno nam je. Polako, nismo zaljubljeni, pali su i na pijaci, pao je i jedan ovde, to je to za sada - rekla je Aleksandra, a onda je progovorila o njihovom prvom poljupcu:

- Prvi poljubac je bio na pijaci, ali to je zarad nekih drugih stvari. Ništa specijalno se nije desilo, opet smo počeli da provodimo vreme kvalitetno. Ja sam pre neki dan rekla da Snežu ne mogu tri dana već očima da gledam. U suštini se poznajemo, izgubila sam malo konce, pričali smo na razne teme. Ja inače volim muškarce koji ne trtljaju mnogo. Imala sam uvek muškarce koji su jači od mene, teško je naći nekoga ko će da bude dominantniji od mene. Problem je što nije, on je potpuna suprotnost od onih što sam bila sa njima. Ćutljiv je, ne zato što je stidljiv, nego nije onaj što laprda. Ako nešto kaže, on kaže i ima neku težinu, kratko i jasno, a bitno...Dao mi je neku inspiraciju da se bavim njim ovde - rekla je Jakšićeva.

- Bilo je i drugih muškaraca koji su došli, očigledno ti se kod njega nešto dopalo - rekla je voditeljka.

- Jeste. Ne bih ja sada stavila moje prijatelje po strani, da bih sada provodila vreme s nekim tek tako...Ima neke stvari u njegovom životu, ali eto...Ja nemam problem da napravim neku ludu situaciju ovde, pa makar to bio i poljubac. Nisam poljubila Stefana sada da se on meni sviđa, ja vidim Pecu sada, kog ne mogu očima da gledam, izbacila bih ga napolje, i sada vidim kako me Peca blati kod Stefana, ja sam rekla: "Šta to on tebi ljubavi priča?", sela sam mu u krilo i dala mu cmokić da iznerviram Pecu...Ne sviđa mi se Stefanov mentalni sklop, ali da nam je fino, jeste. Stefan je osoba koja nikoga ne dira, oni svi idu oko njega i pričaju o njemu, a on kulira i dobacuje im - rekla je Aleksandra.

- Ti si majka i imaš decu, šta misliš, kako oni gledaju na vaš odnos - pitala je voditeljka.

- Od mene oni svašta mogu da očekuju, ne bi bilo iznenađenje da odem na lestvicu više, ne se*sualno, nego drugačije. To nikada ne bih uradila. Baš to zaljubljivanje i iskren odnos, pa da pustiš da ide i da gleda ceo svet, ni to ne bi bilo isključeno. Mi možemo da igramo i da pravimo spletke, kao što je sada i ja znam da moja ćerka zna da je to da tražim reakciju drugih ljudi. Pokušavam da nađem da ti nešto otkrijem, ali nemam za šta da se uhvatim...Malo mi je nepošteno prema njemu, razmišljala sam o tome. U početku je to sve išlo tako da sam ja videla da on ima neku povratnu reakciju, ali sam mu odmah sutradan rekla da se to dešava da iritiramo njih. Nisam mu rekla direktno da se šalimo, to je shvatio, jeste. Ja sam mu rekla kada smo šetali da ne možemo da imamo ništa nikada - rekla je Aleksandra.

Autor: Nikola Žugić