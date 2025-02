Ovo nije očekivao!? Peca provocirao Ognjena, pa dobio žestoku povratnu: Ravić ga optužio za SKANDALOZNE STVARI (VIDEO)

Konačno progovorio!

Peca Lazić danas je uputio provokaciju Ognjenu Raviću, a on po prvu put nije čekao da ga odbrani Elena Petrović, već mu odgovorio. Peca se žestoko uvredio, pa je pokušao na sve načine da ispegla situaciju.

- Ti ne znaš gde ti je glava, ti kad izađeš odavde glava će ti ostati u Šimanovcima, a ti ćeš da završiš u Mitrovici -započeo je Peca sa provokacijama.

- Ko mu kaže -rekla je Elena.

- Ja za svojom glavom neću plakati, a ti za svinjama hoćeš jer nećeš imati šta da je*eš -rekao je Ognjen.

- Vidiš kako si bezobrazan, to je bezobrazno što radiš -rekao je Peca.

- Ne, nego niste navikli da vam Ognjen odgovara. Do sad je ćutao, a od sada će da priča, nemojte da se ljutite -rekla je Elena.

- Treba sa argumentima da odgovara, to što cela kuća govori da je*em svinje i da sam peder, to znači ako on potvrđuje, da je to tačno. Onda sve što govore za njega je isto tačno -rekao je Peca.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: N.P.