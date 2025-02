'JADNI SU DA NE MOGU BITI JADNIJI' Aleksandra i Andrea se osamile, pa sočno izogovarale ostale učesnike (VIDEO)

Jutarnja trač partija!

Aleksandra Jakšić i Andrea Anđelković osamile su se u "Trač pabu", te sočno izogovarale ostale učesnike.

- Treba da se imaju neki korektni odnosi, sve to stoji, ali da zalaziš dublje i gradiš neko prijateljstvo sa ljudima ovde, to mi je van pameti. Može da me osudi ko hoće. Zamisli napolju da te neko pljune i ti sediš posle sa njim i piješ piće. Meni to dostojanstvo ne dozvoljava -rekla je Aleksandra.

- Slažem se -rekla je Andrea.

- Meni se dopada da su svi u okej odnosu, to je dobro, ali to je sve lažno, da bi napolju ispalo kako možete biti složni. Sedmoro odjednom sada kao napada Lili tri dana. Jadno -rekla je Aleksandra.

- Jadni su da ne mogu biti jadniji -rekla je Andrea.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić