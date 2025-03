Bolna tema za nju!

Danas su Aleksandra Babejić i Peca Lazić ponovo pokrenuli priče iz prošlosti, pa se dotakli njenog traumatičnog odrastanja. Bilo je reči i o životu nakon rijalitija, a ona je istakla da joj je svejedno šta je čeka napolju.

- Ja sam ovde u većoj depresiji nego ti, a to niko ne vidi -tvrdio je Peca.

- Ne zanima me ništa, ni ko me silovao, ni da li me silovao -rekla je Aleksandra.

- Aleksandra, ne morao da pričamo o tome -rekao je Peca.

- Pa ti si sad pomenuo -rekla je Aleksandra.

- Samo sam rekao šta je Džoni rekao -rekao je Peca.

- Ja se neću vraćati u prošlost, ja znam šta sam preživela. Znaju i mnogi sveštenici, a prvi sveštenik je pobegao iz Kučeva, otišao je za Beograd. Oni nemaju tamo gram mozga -rekla je Aleksandra.

- Nisu svi isti zbog jednog čoveka -rekao je Peca.

- Zabole me ku*ac šta je ko rekao i da li me Gaga čeka, za sve me zabole ku*ac -rekla je Aleksandra.

