Aleksandra sa SUZAMA U OČIMA progovorila o Stefanovom odlasku i prijateljstvu sa Lakićem! Zbog ovoga je POSEBNO UTUČENA (VIDEO)

Voditeljka Ana Radulović večeras je stigla na imanje Farme, pa je na samom početku ugostila ovonedeljnu gazdaricu Aleksandru Jakšić. Ona je sa suzama u očima komentarisala odnos sa Nikolom Lakićem i odlazak Stefana Stojanovića.

- Stefan mi je bio rame, oslonac i provodili smo dosta vremena zajedno. Svima nama fali zagrljaj i ljubav, svima nama to fali. Ja bih najviše volela da je on ovde. Eto produženi smo, pa mi je i to teško palo. Sve mi se skupilo i stiglo. Najteže mi pada neizvesnost ili sam se istrošila. Mi smo tu, i postoji razlog zašto smo tu, koliko god nekog ne volim svi su mi prirasli za srce -rekla je Aleksandra, pa dodala na račun Lakića:

- Sad smo na nekoj nuli, ja volim da vratim milo za drago i malo više nego što treba. Bio je grub i izdao me, ja ne volim kada si sa nekim drug, a on ti zabode nož u leđa. Bio je i sluga, ne voli da bude sluga, da muze kravu i čisti štalu. Ja njega mnogo gotivim, vratila sam mu na jedan fin način koji će mu teško pasti. Vratili smo jedno drugom, sad smo tu na nuli -rekla je Aleksandra, a onda počela da komentariše ostale parove na imanju.

Autor: M. V.