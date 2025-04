KAO DA MU JE NEKO STAO NA ŽULJ: Boža nastavlja da se svađa sa cimerima, sledeća na tapetu Lili (VIDEO)

Au!

Nakon drame sa Ognjenom i Enom, Boža Džons je nastavio raspravu, ali sa Lili Stevanović. On joj je u jednom trenutku okrenuo leđa, što je zasmetalo Kristijanu Goluboviću.

- Nije pristojno da nekome okreneš leđa - rekao je Kristijan.

- Ma neću da pričam sa ljudima koji me zovu pede*om. Leđa neću da okrećem Proki, Kristijanu, i to je to - rekao je Džons.

- Šta ti meni namećeš nešto drugo? - rekla je Lili.

- Ma on te pljunio u lice, nema ti njega šta da voliš - dodao je Kristijan.

- Ma on meni mesecima ide na živce, ne mogu da ga podnesem. Prodaje veru za večeru - dodala je Lili.

- Čuješ neke izjave, pa ponavljaš... Joj ženo pusti me da uživam, rođendan ti je za 3 dana, puniš 60 godina... - dodao je Džons.

